Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, 3 şüphelinin evinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 200 gram metamfetamin, 2 adet Lyrica sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 50 adet tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
