Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Gazipaşa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, aracında 3 metre uzunluğunda sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda, içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir araç durduruldu. Şüphelilerin tedirgin davranışları üzerine detaylı arama yapan ekipler, F.F. isimli şahsın ayakkabısının içine gizlenmiş halde 8 parça halinde, toplam 3 metre uzunluğunda sentetik uyuşturucu (A4 bonzai) ele geçirdi. Gözaltına alınan F.F. ve Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
