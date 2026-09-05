Antalya'da 1 Kilo 20 Gram Kokain Operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Cuma günü Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda V. Ç., H. K. ve A. A. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde 1 kilo 20 gram kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı