Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da narkotik ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda 374 bin 429 kullanımlık sentetik kannabinoid ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada 23 kilo 217 gram skunk, 6 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 5 kilo 310 gram esrar, 56 bin 513 adet sentetik ecza, 3 kilo 709 gram kokain, 389 gram metamfetamin, 6 gram eroin, yaklaşık 374 bin 429 kullanımlık 171 adet sentetik kannabinoid (A4), 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 13 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 13 olayda 20 şüpheli yakalanırken, 16 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 84 farklı olayda 83 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da uyuşturucu suçlarından aranması olan 14 şahıs yakalanırken, 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 667 katılımcıya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim verildi. - ANTALYA