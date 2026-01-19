Haberler

Antalya'da 15 bin uyuşturucu hap ele geçti: 2 şahıs tutuklandı

Antalya'da 15 bin uyuşturucu hap ele geçti: 2 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, iki şüpheli tutuklandı ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin başka illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde depoladıkları tespit edildi.

Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, başka illerden temin ettikleri uyuşturucu/uyarıcı maddeleri evlerinde depoladıkları ve araçlarıyla satış dağıtımı yaptıkları tespit edilen A.K. ve T.Ö. isimli şüpheliler teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 poşet içerisinde 15 bin adet extacy maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu