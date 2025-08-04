Antalya'da Üç Araçlı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Antalya'da Üç Araçlı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak bir aracın dönüş yapması gösterilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaş istikametinden Seydikemer istikametine giden Salih U. idaresindeki 06 ETH 756 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 karayolu Gazi kavşağında dönüş yapmak isteyen Serhat Armağan kontrolündeki 34 GY 6449 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 6449 plakalı otomobil, Fuat Akyüz'ün kullandığı 54 DS 660 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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