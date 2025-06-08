Antalya'da Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Antalya'da Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan bir minibüs bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada 2'si Türk asıllı Alman, toplam 6 turist ve sürücü yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı fakat jandarma tarafından yaralı halde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan minibüs bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada 2'si Türk asıllı Alman olmak üzere 6 turist ve araç sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücü, jandarma tarafından yaralı halde bulundu.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ü. idaresindeki 07 MKR 84 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Türk asıllı Alman vatandaşları Tuğba K. ve Melahat K. ile Alman turistler Rucker H., Juri F., Walter K. ve Kazakistan uyruklu Olga F. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü olay yerinden uzaklaştı, yaralı halde bulundu

Kaza sonrası olay yerinde bulunamayan minibüs sürücüsü Ramazan Ü., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Gündoğdu Mahallesi içerisinde yaralı halde bulundu. Şoför, olayın etkisiyle panikleyip bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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