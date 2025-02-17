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Antalya'da Tur Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Serik ilçesinde, içinde 8 yabancı turistin bulunduğu tur minibüsü kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen kazada, içinde 8 yabancı turistin bulunduğu tur minibüsü kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 KED 15 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan çitlere çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkıp refüje çarpma anları yer aldı. İçinde 8 yabancı turistin bulunduğu minibüste yaralanan Vlademir Moldovean ve Nadejda Moldovean yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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