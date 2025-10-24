Haberler

Antalya'da Tur Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tur minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 2 kişi yaralanırken, minibüste bulunan 6 Rus uyruklu turist kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 46 AKS 092 plakalı tur minibüsü ile Ahmet G. yönetimindeki 07 AGC 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarında bulunan 5 yıldızlı bir otelin tel çitlerine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet G. ile yanında yolcu olarak bulunan Sevcan Ö. (37) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sevcan Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı 6 Rus turisti Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otele götürdüğü, turistlerin kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Turistler, olay yerine gelen başka bir araçla otellerine gönderildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

