Antalya'da Tur Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsüyle çarpışan Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, dün Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet U.İ.'nin kullandığı 07 BZP 091 plakalı tur midibüsü, Kader I.'nın kullandığı 06 HU 201 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Midibüsün çarpmasıyla yoldan çıkarak kamışlıklar arasına giren ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören araç sürücüleri, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, tur midibüsünün önüne geldiğini dile getirdiler. Tur midibüsünde bulunan turistler, uzun bir süre yol ortasında kalan midibüste bekledikten sonra olay yerine çağrılan bir başka tur midibüsüyle yollarına devam ettiler. - ANTALYA