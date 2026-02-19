Evinde çıkan yangında yaralanan adam 3 ay sonra hayatını kaybetti

Antalya'da 14 Kasım 2025 tahininde bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs, 3 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, 14 Kasım 2025 tarihinde Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katında saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ahmet Gülnaz'ın (36) yalnız yaşadığı evde patlama sesinin ardından yangın çıktı. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sesiyle panik yaşayan apartman sakinleri dairenin alevler içinde yandığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangından 3 ay sonra hayatın kaybetti

Ekipler binadaki vatandaşları tahliye edilirken yangında yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Vücudundaki yanıklar nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve 3 aydır burada tedavisi devam eden Gülnaz hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen bir kız çocuğu babası Ahmet Gülnaz'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Gülnaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Şehir Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı