Ağaca çarpan otomobil aynı aileden 3 kişiye mezar oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasından aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin kazadan yaralı olarak kurtulan tek çocuklarının ise tedavisi devam ediyor.

REFÜJE ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Finike, Kumluca arasında bulunan D400 karayolunda Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda Finike'den Kumluca istikametine seyir halindeki Tayfur Koç (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen araç içerisinde bulunan Tayfur Koç'un yanı sıra Hatice Koç (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç ile arka koltuktaki ağabeyi Zişan Koç (8) kazayı yaralı olarak atlattı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DA HASTANEDE CAN VERDİ

Küçük kız ve ağabeyi 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Koç hayatını kaybetti. Aileden kazayı yaralı olarak atlatan Zişan Koç'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.