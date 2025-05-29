Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören bir vatandaş yardımına koşarak başından ayrılmadı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görerek motosiklet sürücüsünün yardımına koşan bir vatandaş, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınana kadar başından ayrılmadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1385 sokak ile 1408 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş Ö'nün kullandığı 07 BTR 306 plakalı motosiklet sokak kesişimine geldiğinde Ercan İ.'nin idaresindeki 07 BMU 675 plakalı Opel marka araç ize çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen Durmuş Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsünün yardımına koşan bir vatandaş yaralı sürücü ambulansa alınana kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı motosiklet sürücüsü Durmuş Ö. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.