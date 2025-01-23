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Antalya'da Trafik Kazası: Genç Kadının Ölümüne Neden Olan Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Antalya'da Trafik Kazası: Genç Kadının Ölümüne Neden Olan Kamyon Sürücüsü Tutuklandı
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Antalya'da bir kavşakta yeşil ışıkta geçen otomobile çarparak devrilen kamyonun sürücüsü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden genç kadının cenazesi toprağa verildi.

Antalya'da kavşakta metrelerce sürükleyip üzerine devrildiği araçtaki genç kadının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Şahin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde kamyonun freninin patladığını söylediği öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Şahin K. yönetimindeki 15 EH 517 plakalı gübre taşıyan kamyon, kavşakta yeşil ışıkta geçen Gülşen Saygın'ın (44) kullandığı 07 MKB 45 plakalı Dacia marka otomobile çarptı. Önüne aldığı otomobili metrelerce sürükleyen kamyon yol kenarında park halindeki 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarptıktan sonra sürüklediği aracın üzerine devrildi.

Genç kadının cenazesi toprağa verildi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçta sıkışan Gülşen Saygın, itfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gülşen Saygın'ın cansız bedeni işlemlerinin ardından eşi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

"Kamyon karşıdan aşırı derecede hızlı geliyordu"

Kaza anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşakta ilerleyen otomobilin sol tarafından korna basarak süratle gelen gübre yüklü kamyonun çarpması, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra üzerine devrildiği görüldü. Kazayı gören Suna Keser, "Kamyon karşıdan aşırı derecede hızlı geliyordu. Bayan kırmızı ışıkta yeşil ışığın yanmasını bekliyordu. Yeşilin yanması ile bayan hareket etti ama kamyon aşırı hızlı geldiği için aracı sürükleyerek durağa kadar götürdü. Bayanın oturduğu kapıdan çarptığı için çok zor şartlarda çıkardılar. Hemen biz de yardıma gittik. Ambulansa bindirilene kadar yaşıyordu. Ama hastanede vefat etmiş. Çok sürükledi, sanki deprem oluyormuş gibi sürükledi" dedi

Kamyon sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen gübre yüklü kamyonunun sürücüsü Şahin K. sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Şahin K.'nin polisteki ilk ifadesinde kamyonun freninin patladığını ve duramadığını belirttiği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından taksirle ölüme sebebiyet vermekten hakim karşısına çıkan Şahin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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