Antalya'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, Aile Feryat Etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden gencin annesi ve kardeşinin "Kalk ölmedin" feryatları yürek dağladı.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte otomobille gezmeye çıkan Servet Alkış'ın (36) içerisinde bulunduğu araç karşı yönden gelen plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, Servet Alkış başını aracın direğine çarparak ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralanan Servet Alkış ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkış, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Alkış'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

Anne ve kardeşi sinir krizi geçirdi

Cenazenin teslim alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi ve kız kardeşinin feryatları yürek dağladı. Alkış'ın genç yaşta ölümünü kabullenmekte zorlanan anne ve kardeşini yakınları güçlükle sakinleştirdi. Acılı anne "Gitti kuzum, yandı ciğerim" sözleriyle ağıt yakarken, genç adamın kardeşi ise "Abi kalk, sen ölmedin. Kalk ölmedin kalk" diyerek sinir krizi geçirdi. - ANTALYA