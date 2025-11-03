Haberler

Antalya'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, Aile Feryat Etti

Antalya'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, Aile Feryat Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Servet Alkış hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak genç yaşta hayatını kaybeden Alkış'ın annesi ve kardeşinin feryatları yürek dağladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden gencin annesi ve kardeşinin "Kalk ölmedin" feryatları yürek dağladı.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte otomobille gezmeye çıkan Servet Alkış'ın (36) içerisinde bulunduğu araç karşı yönden gelen plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, Servet Alkış başını aracın direğine çarparak ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralanan Servet Alkış ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkış, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Alkış'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

Anne ve kardeşi sinir krizi geçirdi

Cenazenin teslim alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi ve kız kardeşinin feryatları yürek dağladı. Alkış'ın genç yaşta ölümünü kabullenmekte zorlanan anne ve kardeşini yakınları güçlükle sakinleştirdi. Acılı anne "Gitti kuzum, yandı ciğerim" sözleriyle ağıt yakarken, genç adamın kardeşi ise "Abi kalk, sen ölmedin. Kalk ölmedin kalk" diyerek sinir krizi geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Trump'ın keyfini kaçıracak anket

Bu anket Trump'ın keyfini epey kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.