Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük kızı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5062 Sokak istikametine seyir halindeki Bediha B.'nin kullandığı 07 AYJ 826 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Aygül A.Ş.'nin kullandığı 07 LSF 44 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Anne ve kızı yaralandı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 LSF 44 plakalı otomobil sürücüsü Aygül A.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki kızı İ.Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA