Haberler

Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük kızı yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük kızı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5062 Sokak istikametine seyir halindeki Bediha B.'nin kullandığı 07 AYJ 826 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Aygül A.Ş.'nin kullandığı 07 LSF 44 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Anne ve kızı yaralandı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 LSF 44 plakalı otomobil sürücüsü Aygül A.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki kızı İ.Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soyguna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek