Haberler

Kazada yaralanan yolcu o anları anlattı: "Önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı"

Kazada yaralanan yolcu o anları anlattı: 'Önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yolcular, kazanın nedeninin yoğun sis ve hız ihlali olduğunu belirtti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 7'si ağır 22 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazadan hafif yaralı kurtulan yolcu, "Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana trafik kazasında dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karaağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Ekipler seferber oldu

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu.

Ölü sayısı 9'a yükseldi

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç da hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Otobüse Isparta'da binen yolculardan Ahmet Kodaz, "Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu" dedi.

"Bu yol ölüm makinesi"

Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaza yapan otobüs yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından vinçler yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Otobüsün kaldırılmasının ardından jandarma ekipleri otobüsün altında kalan başka cesetler olma ihtimaline karşı arama yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var