Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazazında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet A.'nın kullandığı 07 BDE 781 plakalı otomobilin Sülek kavşağına geldiğinde Osman T.'nin kullandığı 07 L 3109 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri Mehmet A. ve Osman T. ile 07 L 3109 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Durdu T. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA