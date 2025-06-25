Antalya'da Tofaş otomobil yangını: 40 derece sıcaklık etkili oldu

Antalya'da Tofaş otomobil yangını: 40 derece sıcaklık etkili oldu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 40 derece hissedilen sıcaklık, bir Tofaş otomobilin yanmasına neden oldu. Sürücü Esra Aydemir, dumanları fark edince aracı bıraktı ve yangına itfaiye müdahale etti.

Sıcaklığın 40 derece hissedildiği Antalya'da Tofaş otomobilde çıkan yangın otomobili kül etti.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1835 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Esra Aydemir, babasına ait araçla ekmek almak için yola çıktı. Dönüş yolunda aracından dumanlar yükselmeye başlayınca hemen aracı durdurarak dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Esra Aydemir, dumanları fark ettikten sonra aracı terk ederek güvenli bir bölgeye geçtiğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti. Görgü tanıkları, olay sırasında havanın aşırı sıcak olduğunu, bu durumun yangının hızla büyümesine neden olabileceğini belirtti. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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