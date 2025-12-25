Haberler

Antalya'da EDS direğine çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde dorsesi EDS sisteminin bulunduğu direğe çarpan bir tırın devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dorsesi EDS sisteminin bulunduğu direğe çarpan tır devrildi. Kopan demirler, kamyonun kupasına ve otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D400 Karayolu, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 BHY 234 plakalı tırın açılan dorsesi EDS sistemine çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen demir direkler, Mustafa E.'nin kullandığı 34 HF 2904 plakalı kamyonun kupasına ve bir otomobilin tavan kısmına çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada direklerin çarptığı kamyonun kupasında sıkışan Mustafa E., itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Tır sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, her iki sürücü de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

EDS direklerinin hafif şekilde çarptığı otomobilde bulunan bir aile kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dönmez, "Biz yolda giderken bir anda üzerimize EDS direği devrildi. O esnada geçen kamyonu biçti. Kamyon olmasa bizim arabayı biçecekti. Kaza anında çok büyük korku ve panik yaşadık" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
