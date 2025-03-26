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Antalya'da Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın

Antalya'da Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın
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Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor. Hastalar tahliye ediliyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanla kaplanan hastanede acil serviste ve polikliniklerdeki hastalar tahliye ediliyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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