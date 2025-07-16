Antalya'da Terfi Vaadiyle Dolandırıcılık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan 3 kişiyi terfi ettirme vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin mağdurlardan toplam 3 milyon 440 bin lira aldığı tespit edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı iş yerinde görev yapan 3 kişinin terfi ettirilme vaadiyle dolandırıldığını belirledi. Yapılan tespitlere göre aynı iş yerinde çalışan 1 kişi, işlerinde terfi ettirebileceğini söylediği mağdurları diğer şüphelilerle tanıştırdı. Bu kişiler ise, terfi işlemlerini gerçekleştirebilecek bağlantılara sahip olduklarını iddia ederek, mağdurlardan toplam 3 milyon 440 bin TL aldı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda İ.D., K.D., A.Ş., M.C.Ö. ve H.B. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 cep telefonu, çeşitli sim kartlar ve dijital materyaller ele geçirildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA