Antalya'da Tekneden Düşen ATSO ve OSB Başkanı Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde tekneden inerken suya düşen ve motor pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen olayda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli teknesinden indiği sırada suya düşmesi sonucunda motorun pervanesine çarparak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve uzuv kaybı olduğu öğrenilen Bahar, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar'ın yakınları ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in hastanede olduğu öğrenildi. - ANTALYA