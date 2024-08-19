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Antalya'da Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu

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Antalya'da 4 kişi tarafından kullanılan elektrikli scooter, tehlikeli bir yolculuğa dönüştü. O anları kaydeden bir kişi, gençlerin tehlike oluşturduğunu ve neredeyse kaza yapmalarına sebep olduğunu belirtti.

Antalya'da elektrikli scooter'a 4 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan kişi ise tehlike oluşturduğunu söylediği gençlerin az daha kaza yapmasına sebebiyet veriyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen gençler, 2 kişinin dahi bindiğinde zorluk yaşadığı elektrikli scooter'a 4 kişi bindi. Scooter üzerinde birbirlerine tutunup kaldırımda ilerleyen gençler zaman zaman denge problem yaşarken en arkada bulunanı da düşme tehlikesi yaşadı.

O anları kaydeden bir kişi ise, "Neden kaza oluyor? 2 kişiyi anlarım da 4 kişi binilir mi ya? Gençlik nereye gidiyor. Trafiği de tehlikeye atıyorlar, insan sağlığını da" yorumunda bulundu. Aynı kişi gençler yanından geçerken yaptığı bir hareketle ise az kalsın gençlerin kaza yapmasına sebebiyet veriyordu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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