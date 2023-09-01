Antalya'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da 2 grup arasında çıkan tartışmada Şefik Doğan (21), başına sert bir cisimle aldığı darbeyle hayatını kaybetti, Hakan Çelik (23) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1835 Sokak'taki bir sitenin parkında meydana geldi. Şefik Doğan ve Hakan Çelik arkadaşları ile parka gelen 3-4 kişilik grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sonradan parka gelen gruptaki bir kişi, sert cisimle Şefik Doğan'ın alnına ve başına vururken, bir diğeri ise pompalı tüfekle kalabalığa doğru ateş etti. Sağ ve sol kalçasına saçma isabet eden Hakan Çelik ile Şefik Doğan yaralandı. Durumun bildirilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şefik Doğan hayatını kaybetti, Hakan Çelik hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin, bir kişiyi gözaltına aldığı, geniş çaplı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.