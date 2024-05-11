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Antalya'da sulama kanalı üzerinde bulunan 6 adet dinamoyu çalan şüpheli yakalandı

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Döşemealtı ilçesinde sulama kanalı üzerinde bulunan 6 adet su dinamosu çalındı. Şüpheliler yakalandı ve adli işlem yapıldı.

Antalya'da sulama kanalı üzerinde bulunan 6 adet dinamoyu çalan şüpheli yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde Çığlık Mahallesi Tarla Sulama Kanalı üzerinde bulunan 5 ayrı müştekiye ait 6 adet su dinamosu hırsızlığı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarının şüphelilerinin İ.Ç. ve M.D. isimli şahıslar olduğu, M.D. isimli şahsın başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilirken şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, hırsızlık malı 6 adet su dinamosunu Muratpaşa ilçesinde hurdacılık yapan E.Ö. isimli şahsa sattıkları tespit edilerek, şüpheli E.Ö. isimli şahsa "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan adli işlem yapıldı. İ.Ç. ise "hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Döşemealtı Antalya Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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