Antalya'da Suç Şebekesine Baskın: 7 Şüpheli Yakalandı

Son bir haftada Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 7 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı. Bahis, dolandırıcılık ve kişisel veri ihlali gibi suçlardan işlem yapıldı.

Antalya'da son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde son 1 haftada önemli operasyonlar gerçekleştirdi. "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek" suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma", "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
