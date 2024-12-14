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Antalya'da Su Kuyusuna Düşen Adam İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Su Kuyusuna Düşen Adam İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir su kuyusuna inen 62 yaşındaki İhsan G., kendini iyi hissetmeyince yardım talep etti. İtfaiye ekipleri, başarılı bir operasyonla İhsan G.'yi kurtararak sağ salim evine dönmesini sağladı.

Antalya'da dinamodaki arızayı gidermek için 10 metre derinlikteki su kuyusuna merdiven yardımıyla inen adam, kendisini iyi hissetmeyip yukarı çıkamayınca yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtulan adam, yakınlarıyla birlikte evine döndü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kartepe Mahallesi Araplar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İhsan G. (62) dinamodaki arızayı gidermek için merdivenle yaklaşık 10 metre derinlikteki su kuyusuna indi. Burada problemini gideren İhsan G., ardından yukarı çıkmak istedi ancak kendini iyi hissetmedi. İhsan G., sesini yakınlarına duyurup durumu anlatınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları İhsan G.'yi başarılı bir operasyonla yukarı çekti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İhsan G., ardından ailesi ile birlikte evine döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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