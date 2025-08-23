Antalya'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren Hasan Fırat, morgdan alınarak gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Gencin acılı ağabeyinin, "Abi ben geliyorum de ne olur, abin kurban olsun sana" sözleri ise yürekleri yaktı.

Dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki pastanede yaşanan olayda, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54) ile tartışan Hasan Fırat (30) ve yanında bulunan Elif Kılıç (32), Üre'nin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından aracına binerek uzaklaşan Üre de farklı bir noktada tabancasıyla intihar etmişti.

"Dağ gibi kardeşim gitti"

Bugün öğle saatlerinde Hasan Fırat'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarının gözyaşları arasında morgdan alındı. Gencin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verilmek üzere götürüldüğü sırada, ağabeyi "Abi ben geliyorum de ne olur, abin kurban olsun sana", baygınlık geçiren ablası ise "Gitti, dağ gibi kardeşim gitti" şeklinde feryat ederken babası ve yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Fırat'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA