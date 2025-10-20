Antalya'da Silahlı Kavga: İki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, Serik ilçesi Belek Mahallesi 45 Sokak üzerindeki bir emlak ofisinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi İş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan arbedede taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti.

Cenazeleri teslim alındı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kimliği öğrenilemeyen yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası Al ve Koç'un cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından 2 gencin cenazeleri ailesi ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. - ANTALYA