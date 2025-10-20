Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine sabaha karşı saat 04.00 sıralarında gelen Alper Al ve Ahmet Koç ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Çıkan kavgada tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı açılan ateş sonucu Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS, KAÇAN ŞAHISLARI ARIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.