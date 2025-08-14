Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat ve kenevir bitkileri ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında Serik ilçesinde 5 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

Binlerce yıl hapis cezası istenen firari sanıklar yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.