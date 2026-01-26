Haberler

Şiddetli rüzgar nedeniyle halı sahanın tavanı çöktü

Güncelleme:
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına, kenti felç ederken; Kepez bölgesinde ise Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü.

  • Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış için sarı kod uyarısı yaptı.
  • Antalya'nın Kepez bölgesinde Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü.
  • Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır mahallelerinde bazı dereler taştı ve su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Konyaaltı bölgesinde taşan dereler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya'nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

KENTTE HAYAT FELÇ OLDU

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Özellikle Konyaaltı bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışta Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır mahallelerinde bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken, su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez bölgesinde ise Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Meydanı'nda ise valilik binası önünde bulunan yaklaşık 20 metrelik çam ağacı yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

