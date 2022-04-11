Antalya'da yanan sazlık itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü - Haberler

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Antalya'da yanan sazlık itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın sırasında bölgede bulunan kirpi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Güzelbağ Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlıkta, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bataklık nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Antalya'da yanan sazlık itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü

YANGINDAN ETKİLENEN KİRPİYE SU TEDAVİSİ YAPILDI

Yangından etkilenen kirpi ise itfaiye ekiplerine teslim edildi. Üzerine su tutulan kirpi, daha sonra doğaya salındı. Bölgenin sürekli yakıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi.

Antalya'da yanan sazlık itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - 3. Sayfa

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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