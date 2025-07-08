Antalya'da Sahte Belgeyle Taşınmaz Satmaya Çalışan 4 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Sahte Belgeyle Taşınmaz Satmaya Çalışan 4 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da yurt dışında yaşayan bir kişiye ait taşınmazı sahte belgelerle satmaya çalışan 4 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Suçüstü yakalanan D.Ş., diğer 3 şüpheliyle birlikte tutuklandı.

Antalya'da yurt dışında yaşayan bir kişiye ait taşınmazı sahte belgelerle satmaya çalışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri tapu müdürlüğünde suçüstü yakalanırken, diğer 3 kişi şehirden ayrılmak üzereyken gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında 4 şüpheliyi yakaladı.

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşa ait gayrimenkulü sahte belgelerle satmaya çalışan D.Ş. isimli şüphelinin, mağdur adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla banka hesabı açtığı, ardından mülkiyeti mağdura ait olan taşınmazı 15 milyon TL bedelle satmaya çalıştığı tespit edildi. Şüpheli D.Ş., tapu müdürlüğünde işlemler sırasında suçüstü yakalanırken, olayı organize ettiği değerlendirilen S.A., M.H.A. ve H.K. isimli 3 kişi ise Antalya'dan ayrılmak üzereyken gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlik belgesi, sahte satış ve tapu devri sözleşmesi asılları ile 5 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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