Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu

Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da önceki akşam ikametinde düşerek yaralanan Rusya vatandaşı Oleg Semichev, tedavisinin ardından evine döndü. Sabah saatlerinde eski eşi, Semichev'i hastaneye götürmek için adrese gelince korkunç manzarayla karşılaştı. Evde cansız bedeni bulunan Semichev'in cenazesi incelenmek için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi 427 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında şüpheli ölüm olayı yaşandı.

ESKİ EŞİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Dün akşam ikametinde düşerek yaralanan Rusya uyruklu Oleg Semichev, hastanedeki tedavisinin ardından evine döndü. Sabah saatlerinde eski eşi, Oleg Semichev'i hastaneye götürmek için ikametine gelince korkunç manzarayla karşılaştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Odaya giren eşi Semichev'i yerde yatar vaziyette bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oleg Semichev'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Savcılık, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oleg Semichev'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif

Yıldız futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı! İşte yapılan teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.