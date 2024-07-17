Antalya'da Rus turist ve motosiklet sürücüsü kaza geçirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste çarpması sonucu meydana gelen kazada Rus turist ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste çarpması sonucu meydana gelen kazada Rus turist ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Titreyengöl mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Boğaz Mendirek istikametine seyir halindeki Mehmet Gökberk Kazi'nin (17) kullandığı 07 BOE 625 plakalı motosiklet, Sorgun Riovalitas otel önüne geldiğinde otel önünde yolun karşısına geçmekte olan Rusya vatandaşı Alekseı Shıshkın'a çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Rus turist 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA