Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Antalya'da Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya'da iki ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler operasyon sonucu, 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda şarjör, tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA