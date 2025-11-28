Haberler

Antalya'da Restoran Bacasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, çevreyi dumana boğdu. Camiye erken gelen bazı vatandaşlar, duman nedeniyle içeri giremedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Antalya'da bir restoranın bacasında çıkan yangın ortalığı dumana boğdu. Restoranın bitişiğindeki camiye erken gelen cemaatten bazı vatandaşlar ise dumandan dolayı içeri girmek için beklemek zorunda kaldı, yangının bitimiyle birlikte camiye giriş yaptı.

Yangın, 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesindeki İmaret Sokak'taki üst katı butik otel olan alt kattaki restorana ait bacasında çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sıra işyeri çalışanları da dışarıya çıkıp yangını kontrol etmeye çalıştı. Dumanlar, işletmenin hemen yan kısmında bulunan İmaret Cami'ye doğru ilerlerken, Cuma namazı için erken gelen cemaatten bazıları olan biteni izlemeye başladı. İşyeri çalışanlarından olduğu öğrenilen bir kişi ise, bir süre sonra ise bölgeye gelen itfaiye ekibinin ip yardımıyla çatıya uzattığı hortumla yangını söndürdü.

Camiye girmek için bekleyen bazı vatandaşlar ise dumanların azalmasının ardından içeriye girdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
