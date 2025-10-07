Antalya'da Pompalı Tüfekle Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeş ait iş yerlerinin pompalı tüfekle açılan ateş sonucu zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 2'si azmettirici 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elmalı'da 23 Eylül saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ö. D.'ye ait Yeni Mahalle ve kardeşine ait Karyağdı Mahallesi'nde bulunan 2 iş yeri ile park halindeki aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı olarak tabir edilen tüfekle kurşunlandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan saldırı sırasında olay yerine otomobille gelen bir şahsın aracı yol ortasında durdurduktan sonra yanında getirdiği tüfek ile iş yerine ateş açtığı, ardından araca binerek uzaklaştığı görüldü. Yaklaşık 15 dakika sonra aynı aracın diğer iş yerinin önüne geldiği ve aynı şekilde ateş açtığı görüntülere yansıdı. 2 iş yeri ve araçta maddi hasar oluştu. Ö. D., güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şikayetçi olurken, olayı kısa süre önce aralarında sosyal medyadan tartışıp karakolluk olduğu S.D. ve E.C.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.

4 tutuklama

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.B. (18) ve suça sürüklenen çocuk Y.B. (15) ile olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen E.C. ve S.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA