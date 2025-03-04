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Antalya'da Polis Memuru Kaza Kurbanı Oldu
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Antalya'da bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi.

Antalya'da otomobilin kaldırıma çarpıp metrelerce savrularak bahçedeki ağaçları kökünden söktüğü kazada ağır yaralanan polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam 22.40 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Turan'ın kullandığı 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarptı, ardından kaldırımdaki üç ağacı kökünden söküp bahçeye devrildi. Kazayı görevlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Turan'a ilk müdahale sonrası ambulansta da kalp masajı uygulandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru, hastaneye yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde kurtarılamayıp hayata gözlerini yumdu.

Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Yasin Turan'ın cenazesi otopsi sonrası Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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