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Antalya'da Polis Memuru Kaza Geçirdi: Ağır Yaralı

Antalya'da Polis Memuru Kaza Geçirdi: Ağır Yaralı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir polis memurunun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarptı ve üç ağacı kökünden söktü. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da polis memurunun kullandığı otomobil, kaldırıma çarpıp metrelerce savrularak bahçedeki ağaçları kökünden söktü. Kazada otomobilin parçaları etrafa saçılırken, sürücü ağır yaralandı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin T.'nin kullandığı 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarptı, ardından kaldırımdaki üç ağacı kökünden söküp bahçeye devrildi. Kazayı görevlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Yasin T.'ye ilk müdahale sonrası ambulansta da kalp masajı uygulandı.

Hastaneye kaldırılan Yasin T.'nin Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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