Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belek polis karakolunda görevli 31 yaşındaki Özkan Çakmak, sabah mesaisine gelmedi. Arkadaşları tarafından evinde bulunan Çakmak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu.

Belek polis karakolunda görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaisine gelmeyince arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldı. Kendisinden haber alınamayınca evine kontrole giden arkadaşları, Çakmak'ın yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ekipler, durumu 112 acil merkezine haber verdi. Yapılan incelemede, polis memuru Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirirken, cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kalp Krizi antalya 3-sayfa Sağlık Polis Belek

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

 Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler gecikti
Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });