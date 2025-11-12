Haberler

Antalya'da Polis Memuru Ailesini Vurdu

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurup öldürdü. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da bir polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, evde eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
