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Seraların arasında park halindeki otomobil alev alev yandı

Seraların arasında park halindeki otomobil alev alev yandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde seralar arasında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ev ve serada da hafif hasar oluştu.

Antalya'da seraların arasında park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 14.20 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Acar'a ait evde kalan sera işçilerine ait olduğu öğrenilen otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otomobilin önünde bulunduğu ev ile serada da hafif çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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