Antalya'da Park Halindeki Otobüs Yangınında Can Kaybı Yok

Antalya'da park halindeki özel halk otobüsü alev alev yanıp adeta küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otobüsünün yakınında bulunan bir otomobil de zarar gördü.

Yangın, dün saat 15.00 sularında Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi 5122 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AU 0327 plakalı özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın sırasında otobüsün yakınında park halinde bulunan 07 BFD 378 plakalı bir otomobil de hasar gördü.

Aracın sahibi Fatih Tıraç aracın park halindeyken yangının başladığını söyledi. Tıraş "Arabam otobüsün yanında park halindeydi. Otobüs yanarken aracıma sıçrıyor ve yan tarafı az hasar görüyor. Cana gelmiyor çok şükür" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA