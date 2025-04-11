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Antalya'da Otomobilin Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuğun Sağlık Durumu İyi

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Antalya'da tiyatro gösterisinden çıkan 7 yaşındaki çocuğun yola fırlaması sonucu otomobil çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu iyi.

Yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobil böyle çarptı

Tiyatro gösterisinden çıkıp park halindeki araçların arasından yola çıkan küçük çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

ANTALYA - Antalya'da tiyatro gösterisinden çıkan ve aniden yola fırlayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisine otomobil çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Eser Ö'nün kullandığı 07 BZT 219 plakalı Mercedes marka otomobil, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önüne geldiği sırada, yolun sağ tarafındaki park halindeki araçların arasından aniden yola fırlayan 7 yaşındaki Selim A'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Selim A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Atatürk İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Selim A'yı kendisine çarpan araç sürücüsü, okul müdürü, öğretmenleri ve annesinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz de yalnız bırakmadı. Milli Eğitim Müdürü Öz "Çok şükür çocuğumuzun sağlık durumu iyi" dedi.

Otizmli olduğu bildirilen Selim A'nın okula annesinin getirip götürdüğü, tiyatroya da annesinin bıraktığı, annesi gecikince çocuğun diğer arkadaşlarından önce salondan koşarak yola çıktığı bildirildi.

Kaza anı kamerada

Diğer taraftan kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Selim A'nın diğer arkadaşlarından önce 2 çocukla birlikte Gençlik Merkezi'nden çıktığı, diğer çocuklar kapıda beklerken koşarak park halindeki araçların arasından yola fırladığı ve otomobil tarafından çarpıldığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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