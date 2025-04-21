Antalya'da Otomobil Yangını: Sürücü Gözleri Önünde Küle Döndü

Antalya'da evine gitmek üzere yola çıkan sürücünün otomobili alev alev yandı

Kullanılamaz hale gelen otomobiline uzun süre seyretti

ANTALYA - Antalya'da evine doğru ilerlerken otomobilinin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Ancak, hızla büyüyen alevler, sürücüsünün gözleri önünde otomobili küle çevirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ATE 134 plakalı Toyota Corolla marka aracıyla İller Bankası istikametine doğru evine gitmek üzere yola çıkan Enver A., seyir halindeyken motor kısmından çıkan dumanları fark etti. Aracını hemen yolun kenarına çeken sürücü, motor kaputunu açtığında alevlerle karşılaştı. Enver A. yangına suyla müdahale etmeye çalışırken çevredeki vatandaşlar ise yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olunamadı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Sürücü Enver A., gözleri önünde yanan ve küle dönen otomobiline uzun süre baktığı görüldü.

Aracın alev topuna döndüğü anlar çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Aracın sahibi Enver A., yaşananları ekiplere şu sözlerle anlattı," Araçtan duman çıkmaya başladı, birden oldu. Hemen sağa çektim, baktığımda hafifi hafif yanıyordu. Önce su döktüm ondan sonra yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık, ama sönmedi "dedi.