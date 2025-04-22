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Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle başını otomobilin camına çarparak yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak takla atan sürücü, başını otomobilin camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametinden gelip yapay şelale istikametine seyir halindeki Mesut T.A.'nın kullandığı 16 BME 648 plakalı motosikletin, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı'na çıkan Ali İ.Ü.'nün kullandığı 07 LOA 80 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda kafasını arabanın camına vuran motosiklet sürücüsü yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden fırlayan ve takla atarak otomobilin ön camına başını çarpan sürücü, ardından yola savrularak yaralandı.

Yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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