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Antalya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü ve Yolcu Kurtarıldı

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Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çarptı, ardından takla attı. Şans eseri olay yerinden geçen itfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücü ve yolcu kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çarptı daha sonra takla attı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu şans eseri olay yerinden geçen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, 00.15 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Batuhan Mert B.'nin kullandığı 07 SJ 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Batuhan Mert B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Tamer B. yaralandı. Kaza esnasında Namık Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeki itfaiye ekiplerinin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Batuhan Mert B. ile Tamer B.'yi sıkıştığı yerden çıkartıp, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan Batuhan Mert B. ile Tamer B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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